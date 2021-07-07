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Путин призвал «притапливать» любовь к деньгам при строительстве транспортных объектов

Алексей Курильченко
21:58 07.07.2021
Президент России прокомментировал предложение построить новую ветку для доставки угля к Тихому океану.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поручил проконтролировать цены при строительстве транспортных объектов, в частности на востоке. Таким образом он прокомментировал предложение руководителя РЖД Олега Белозерова о строительстве «третьей ветки» к Тихому океану для транспортировки угля.

«Нужно что-то делать, нельзя сидеть просто так. И за ценами надо смотреть внимательно. Надо контролировать. Справедливое желание заработать, бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать, в том числе и у строителей», - сказал Путин во время совещания с кабмином.

Ранее Путин заявил, что в ближайшие пять лет в Кузбассе может быть создано около 40 тысяч рабочих мест, не связанных с угольной промышленностью. Об этом он заявил на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

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