Путин: в неугольных секторах экономики Кузбасса за пять лет появится около 40 тысяч рабочих мест

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие пять лет в Кузбассе может быть создано около 40 тысяч рабочих мест, не связанных с угольной промышленностью. Об этом он заявил на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

«Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе. Назову конкретную цифру: в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест», - заявил президент.

Также президент поздравил жителей региона с 300-летием промышленного освоения сибирских земель. Путин отметил, что изучение и освоение Кузбасса привело к значительному росту отечественной промышленности.