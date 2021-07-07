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Грызлов сообщил, что Киев готов «отгородиться от Донбасса стеной»

Кира Карон
21:11 07.07.2021
В жертву этому замыслу приносятся жизни граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения.
Грызлов сообщил, что Киев готов «отгородиться от Донбасса стеной»
© Фото: ТРК Звезда
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Полпред России на минских переговорах заявил, что Киев приступил к реализации анонсированного украинским президентом Владимиром Зеленским плана по окончательному заведению переговоров по Донбассу в тупик.

Грызлов добавил, что все более очевидной становится неслучайность заявлений украинских представителей о Донбассе как о «раковой опухоли», которую необходимо «отрезать», а также о намерении «отгородиться от Донбасса стеной».

Ради реализации такого подхода, подчеркнул полпред, украинская сторона практически дезавуировала меры по усилению режима прекращения огня, согласованные в июле 2020 года.

Как отметил Грызлов, в жертву этому замыслу приносятся жизни граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения.

«Несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего режима (статуса) Донбасса, как это требует минский комплекс мер», - подчеркнул Грызлов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что мешает встрече Путина и Зеленского. Основной проблемой является невыполнение Украиной минских договоренностей, пояснил пресс-секретарь президента.

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