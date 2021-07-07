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Посол Антонов опроверг причастность России к кибератакам на США

Алексей Курильченко
20:43 07.07.2021
По словам Анатолия Антонова, Россия сделает все возможное, чтобы предотвратить противоправную хакерскую деятельность.
Посол Антонов опроверг причастность России к кибератакам на США
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона не имеет отношения к хакерским атакам на объекты США. Кремль намерен использовать тему кибербезопасности как арену для сотрудничества со Штатами. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Bloomberg.

«Мы бы хотели сделать кибербезопасность пространством для сотрудничества, а не очередным раздражителем. Относительно того, что вы только что упомянули по поводу кибератаки с требованием выкупа на инфраструктуру США и других западных стран, я хотел бы ответить, что Россия не участвовала в такой атаке и не стояла за ее кулисами», - заявил Антонов.

Посол подчеркнул, что спецслужбы России сделают все от себя зависящее, чтобы предотвратить противоправную хакерскую деятельность с территории страны.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Россия и США проведут консультации на тему кибератак с вирусами-вымогателями. Она отметила, что на данный момент разведсообщество пока не пришло к выводу о том, кто стоит за атакам на США.

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