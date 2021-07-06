Россия и США проведут консультацию на тему кибератак с вирусами-вымогателями

Представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Россия и США проведут на следующей неделе консультации на тему кибератак с вирусами-вымогателями.

«Мы ожидаем, что следующая встреча по кибератакам с требованием выкупа пройдет на следующей неделе», - сказала Псаки.

С момента саммита президентов РФ и США, по словам Псаки, продолжаются двусторонние переговоры на уровне экспертов.

«Я снова подчеркну, что посыл, который несут (наши) представители и, как это ясно дал понять президент Байден президенту Путину в ходе их встречи, если правительство России не может или не будет предпринимать действия против преступников, живущих в России, мы оставляем за собой право предпринимать действия самостоятельно», - добавила Псаки.

Она отметила, что на данный момент разведсообщество пока не пришло к выводу о том, кто стоит за атакой.

Напомним, что очередная кибератака произошла 3 июля, пострадала компания Kaseya. По последним данным, вирус-вымогатель нанес урон примерно тысяче фирм, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу.