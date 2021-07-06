Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия и США проведут консультацию на тему кибератак с вирусами-вымогателями

Кира Карон
21:08 06.07.2021
В Белом доме сообщили, что на следующей неделе РФ и США проведут консультацию на тему кибератак.
Россия и США проведут консультацию на тему кибератак с вирусами-вымогателями
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Россия и США проведут на следующей неделе консультации на тему кибератак с вирусами-вымогателями.

«Мы ожидаем, что следующая встреча по кибератакам с требованием выкупа пройдет на следующей неделе», - сказала Псаки.

С момента саммита президентов РФ и США, по словам Псаки, продолжаются двусторонние переговоры на уровне экспертов.

«Я снова подчеркну, что посыл, который несут (наши) представители и, как это ясно дал понять президент Байден президенту Путину в ходе их встречи, если правительство России не может или не будет предпринимать действия против преступников, живущих в России, мы оставляем за собой право предпринимать действия самостоятельно», - добавила Псаки.

Она отметила, что на данный момент разведсообщество пока не пришло к выводу о том, кто стоит за атакой.

Напомним, что очередная кибератака произошла 3 июля, пострадала компания Kaseya. По последним данным, вирус-вымогатель нанес урон примерно тысяче фирм, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:31 В стране и мире
В Москве одиннадцать детей привиты первым компонентом вакцины от COVID-19
20:40 В стране и мире
Минфин завершил исключение доллара из ФНБ
19:21 В стране и мире
Видео
В ФСБ РФ прокомментировали задержание эстонского консула
18:34 В стране и мире
СМИ: ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии при получении материалов закрытого дела
16:58 В стране и мире
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста из-за оценки действий РФ и Белоруссии
Популярное
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.