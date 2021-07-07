ФАС проведет проверки на российском рынке стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба проведет проверки на рынке стройматериалов, а также крупных строительных организаций в связи с продолжающимся ростом цен. Об этом сообщает ведомство.

«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», - говорится в сообщении.

В России за июнь стройматериалы подорожали на 6,75%, с начала года уже на 19,63%, об этом сообщил Росстат.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России ведет проверку в связи с сообщениями о росте цен на ПЦР-тестирование. В антимонопольный орган стали поступать сообщения от граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу.