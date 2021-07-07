СМИ: на границе с Гаити упал вертолет доминиканских ВВС
По данным СМИ, упал вертолет на границе с Гаити.
© Фото: Roberto Guzman Xinhua Globallookpress
Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити. Об этом сообщает местная газета Dia.
По данным издания, при посадке военный вертолет потерпел крушение в пограничном городе Химани.
На данный момент информации о погибших или пострадавших нет.
Ранее в Гаити застрелили президента страны Жоневеля Моиза. Он умер вследствие смертельного ранения, полученного при нападении на его резиденцию. В связи с убийством президента минобороны Доминиканской Республики проводит военную операцию в пограничных районах.