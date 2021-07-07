В стране и мире СМИ: на границе с Гаити упал вертолет доминиканских ВВС Кира Карон По данным СМИ, упал вертолет на границе с Гаити. © Фото: Roberto Guzman Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити. Об этом сообщает местная газета Dia. По данным издания, при посадке военный вертолет потерпел крушение в пограничном городе Химани. На данный момент информации о погибших или пострадавших нет. Ранее в Гаити застрелили президента страны Жоневеля Моиза. Он умер вследствие смертельного ранения, полученного при нападении на его резиденцию. В связи с убийством президента минобороны Доминиканской Республики проводит военную операцию в пограничных районах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика