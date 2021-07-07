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Застрелен президент Гаити Жовенель Моиз

Егор Левин
13:14 07.07.2021
Премьер-министр страны призвал население сохранять спокойствие, ситуация, по его словам, находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил.
Застрелен президент Гаити Жовенель Моиз
© Фото: Panoramic, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В Гаити застрелили президента страны Жоневеля Моиза. Он умер вследствие смертельного ранения, полученного при нападении на его резиденцию. Об этом сообщил премьер-министр Гаити Клод Жозеф.

«В ночь на среду, 7 июля, группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на резиденцию президента республики и смертельно ранила его», - цитирует его издание Gazette Haiti.

Жозеф призвал население Гаити сохранять спокойствие. По его словам, ситуация находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил.

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