Застрелен президент Гаити Жовенель Моиз

В Гаити застрелили президента страны Жоневеля Моиза. Он умер вследствие смертельного ранения, полученного при нападении на его резиденцию. Об этом сообщил премьер-министр Гаити Клод Жозеф.

«В ночь на среду, 7 июля, группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на резиденцию президента республики и смертельно ранила его», - цитирует его издание Gazette Haiti.

Жозеф призвал население Гаити сохранять спокойствие. По его словам, ситуация находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил.