Путин лично поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Путин лично поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
17:40 Армия
В Финском заливе прошла первая тренировка к параду на День ВМФ
16:52 В стране и мире
Голикова: заболеваемость коронавирусом растет в большинстве регионов России
16:14 В стране и мире
Родственники погибших пассажиров Ан-26 получат по 2 миллиона рублей страховых выплат
12:31 В стране и мире
Песков оценил отношения России и Великобритании из-за ситуации с Defender
15:20 В стране и мире
«Гаитяне его ненавидели»: эксперт о причинах убийства президента Моиза
Популярное
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Названа причина смерти Владимира Меньшова