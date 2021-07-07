МИД Эстонии сообщил о высылке дипломата РФ в качестве ответной меры

Министерство иностранных дел Эстонии может выслать из страны дипломата России в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула Марта Лятте. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

«В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ», - сказал Леммик в интервью для эстонского издания ERR.

Он пояснил, что страну покинет российский дипломат, не сообщил детали высылки, сославшись на «международную практику».

Март Лятте был объявлен персоной нон грата после задержания в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он пытался добыть информацию закрытого характера.