МИД Эстонии сообщил о высылке дипломата РФ в качестве ответной меры
Дипломат РФ в Эстонии может быть выслан из страны в качестве ответной меры на высылку Марта Лятте.
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Министерство иностранных дел Эстонии может выслать из страны дипломата России в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула Марта Лятте. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.
«В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ», - сказал Леммик в интервью для эстонского издания ERR.
Он пояснил, что страну покинет российский дипломат, не сообщил детали высылки, сославшись на «международную практику».
Март Лятте был объявлен персоной нон грата после задержания в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он пытался добыть информацию закрытого характера.