Россия объявила задержанного дипломата Эстонии персоной нон грата

Министерство иностранных дел России объявило эстонского дипломата Марта Лятте персоной нон грата. Ему надлежит покинуть территорию страны в течение 48 часов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что попытка дипломата добыть данные закрытого характера несовместима с его статусом. В связи с инцидентом Эстонии был заявлен решительный протест.

«В связи с комментарием МИД Эстонии о том, что задержание М. Лятте "незаконно и провокационно", а выдвинутые против него обвинения "безосновательны", указали на недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию в ложном свете. Подчеркнули, что считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата"», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Консул Эстонии Март Лятте был задержан 6 июля сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в Санкт-Петербурге. Дипломат пытался получить материалы закрытого характера из рук гражданина России.