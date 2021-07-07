Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Краснодарском крае количество погибших увеличилось до шести человек

Максим Гриценко
Кира Карон
15:33 07.07.2021
Известны новые подробности о ситуации в Краснодарском крае.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

В Краснодарском крае от редакции телеканала «Звезда» находится корреспондент Максим Гриценко, который рассказал о ситуации на данный момент.

«Трудно перемещаться по придворовым и домовым территориям. Воды, газа, света пока в населенных пунктах нет. Больше всего пострадал поселок Лермонтово. Там размыло дорогу, практически полностью море смыло набережную. В море было несколько автомобилей. Вода поднималась до уровня выше отметки двух метров. После этого был обследован еще один из наиболее пострадавших поселков в четырех километрах от Лермонтово - поселок Джубга», - сообщил Гриценко.

Он добавил, что в одной из семей в доме была заблокирована бабушка. Двери заблокировала вода. Семья спасала бабушку и сама спасалась вплавь.

«Количество погибших выросло до шести человек. Три человека считаются без вести пропавшими. Оперативный штаб развернул место. На данный момент работают МЧС. Людям раздают воду, консервы и продукты питания. Созданы выездные бригады спасателей и комиссии по оценке ущерба. Работает на местах и тяжелая техника», - рассказал корреспондент.

В заключение Гриценко рассказал, что накануне было объявлено штормовое предупреждение. Погода на данный момент в порядке, и она способствует устранению ситуации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:14 В стране и мире
Родственники погибших пассажиров Ан-26 получат по 2 миллиона рублей страховых выплат
12:31 В стране и мире
Песков оценил отношения России и Великобритании из-за ситуации с Defender
15:20 В стране и мире
Видео
«Гаитяне его ненавидели»: эксперт о причинах убийства президента Моиза
16:09 В стране и мире
Видео
Путин выразил надежду, что родным погибших при крушении Ан-26 будет быстро оказана помощь
11:36 В стране и мире
Видео
В Пензе, Уфе и Челябинске уничтожено четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Популярное
Видео
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.