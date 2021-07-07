В Краснодарском крае количество погибших увеличилось до шести человек

В Краснодарском крае от редакции телеканала «Звезда» находится корреспондент Максим Гриценко, который рассказал о ситуации на данный момент.

«Трудно перемещаться по придворовым и домовым территориям. Воды, газа, света пока в населенных пунктах нет. Больше всего пострадал поселок Лермонтово. Там размыло дорогу, практически полностью море смыло набережную. В море было несколько автомобилей. Вода поднималась до уровня выше отметки двух метров. После этого был обследован еще один из наиболее пострадавших поселков в четырех километрах от Лермонтово - поселок Джубга», - сообщил Гриценко.

Он добавил, что в одной из семей в доме была заблокирована бабушка. Двери заблокировала вода. Семья спасала бабушку и сама спасалась вплавь.

«Количество погибших выросло до шести человек. Три человека считаются без вести пропавшими. Оперативный штаб развернул место. На данный момент работают МЧС. Людям раздают воду, консервы и продукты питания. Созданы выездные бригады спасателей и комиссии по оценке ущерба. Работает на местах и тяжелая техника», - рассказал корреспондент.

В заключение Гриценко рассказал, что накануне было объявлено штормовое предупреждение. Погода на данный момент в порядке, и она способствует устранению ситуации.