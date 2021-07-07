«Гаитяне его ненавидели»: эксперт о причинах убийства президента Моиза

Президента Гаити Жоневиля Моиза могли убить революционеры или по указанию парламента страны. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

«Гаити сейчас считается одной из худших стран по уровню жизни, мы помним многочисленные протесты против Моиза. Это был президент, полностью интегрированный с США, он владел предприятиями, которые фактически эксплуатировали труд гаитян, - они ненавидели Моиза. Поэтому на него регулярно совершались покушения. За этим убийством определенно стояли какие-то силы - это не просто преступники. Есть два варианта - либо его решил "убрать" парламент, либо это сделали революционно настроенные силы», - рассказал Лидовской.

Эксперт добавил, что покушение могло стать следствием того, что Моиз допустил рост преступности в стране, но вероятность того, что это были обычные грабители, невелика.

Жоневель Моиз умер вследствие смертельного ранения, полученного при нападении на его резиденцию. Об этом сообщил премьер-министр Гаити Клод Жозеф.