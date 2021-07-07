В стране и мире Путин поручил исправить гребенку на взлетно-посадочной полосе в Кемерово Светлана Иванова Российский президент назвал вопрос качества взлетно-посадочной полосы очень серьезным и призвал заняться его решением. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Патрин, РИА Новости Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин распорядился решить вопрос с качеством взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кемерово. Соответствующее задание глава государства дал заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину в ходе совещания с членами правительства. «Вот вчера взлетал, гребенка там, на взлетно-посадочной полосе. Сразу меня командир предупредил - "пристегнитесь" и прочее, стюардесса зашла - "не ставьте стакан"», - заявил Путин. Российский лидер назвал вопрос качества взлетно-посадочной полосы очень серьезным и призвал заняться его решением. Путин отметил, что сам бывает в Кемерово не так часто, но «люди-то каждый день летают». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика