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Путин посетил кадетское училище в Кемерове

Алексей Курильченко
22:47 06.07.2021
В рамках мероприятий в честь 300-летия промышленного освоения Кузбасса Владимир Путин посетил кадетское президентское училище в Кемерово.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России
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Президент России Владимир Путин посетил кадетское президентское училище в городе Кемерово. Глава государства прибыл в район в рамках рабочего визита по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

Именно по указу главы государства и по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу это училище было построено три года назад. Оно рассчитано на 840 мест, кадеты получают основное и среднее образование с пятого по одиннадцатый классы. Кроме стандартного курса школьной программы их готовят к военной и государственной службе. Владимир Путин осмотрел учебно-административный корпус, побывал в аудиториях, и тренировочных залах, пообщался с преподавателями.

Ранее в рамках мероприятия в честь 300-летия промышленного освоения Кузбасса Путин заявил, что в ближайшие пять лет в Кузбассе может быть создано около 40 тысяч рабочих мест, не связанных с угольной промышленностью. Также президент поздравил жителей региона с 300-летием промышленного освоения сибирских земель.

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