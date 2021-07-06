Путин посетил кадетское училище в Кемерове

Президент России Владимир Путин посетил кадетское президентское училище в городе Кемерово. Глава государства прибыл в район в рамках рабочего визита по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

Именно по указу главы государства и по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу это училище было построено три года назад. Оно рассчитано на 840 мест, кадеты получают основное и среднее образование с пятого по одиннадцатый классы. Кроме стандартного курса школьной программы их готовят к военной и государственной службе. Владимир Путин осмотрел учебно-административный корпус, побывал в аудиториях, и тренировочных залах, пообщался с преподавателями.

Ранее в рамках мероприятия в честь 300-летия промышленного освоения Кузбасса Путин заявил, что в ближайшие пять лет в Кузбассе может быть создано около 40 тысяч рабочих мест, не связанных с угольной промышленностью. Также президент поздравил жителей региона с 300-летием промышленного освоения сибирских земель.