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Корабельный строй: как прошла тренировка Главного военно-морского парада в Финском заливе

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
18:13 07.07.2021
Пока идеальны только погодные условия. Впереди - работа над ошибками. Первая тренировка на Неве меньше чем через неделю. А из Североморска курс на Балтику уже взяла армада Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дублер центральной части Петербурга обрел очертания посреди Финского залива. В условном фарватере Невы прошла первая репетиция Главного военно-морского парада.

Ко Дню ВМФ который, в этом году отметим 25 июля, экипажи должны отработать все до мелочей. Движение с заданной скоростью, организацию связи, и главное - умение сохранять парадный строй длиной в несколько километров. 

На время первых тренировок парадного строя, пока экипажи, что называется притираются друг к другу, целый 4-километровый отрезок Невы с ее гранитными набережными и разводными мостам условно перенесли за 16 морских миль от Кронштадта. На специальном водном полигоне в Финском заливе вплоть для кораблей и катеров сымитируют основные технические условия Главного военно-морского парада в Петербурге.

Невский парадный строй проходит между плавучими знаками. Ширина - ровно 25 метров, как между опорами Благовещенского моста. В авангарде - «Нахимовец», «Юнармеец Заполярья» и «Юнармеец Беломорья» - противодиверсионные катера Северного флота.

Пока без флагов расцвечивания. И на борту нет экипажа в белоснежной парадной форме. Сейчас куда важнее наладить строй с выверенной дистанцией и определенной скоростью - 9 узлов в час.

«Созданы учебная обстановка и оборудование полигона позволили оценить действия экипажей кораблей и катеров. Общая оценка - "хорошо"», - сказал Алексей Апанович, временно исполняющий начальника штаба Ленинградской военно-морской базы. 

Вслед за новейшим тральщиком «Александр Обухов» с корпусом из монолитного стеклопластика замыкают строй малые ракетные корабли Балтфлота «Одинцово» и «Зеленый Дол» с грозным тактическим вооружением на борту - знаменитыми крылатыми ракетами «Калибр».

«Наш большой гидрографический катер сейчас стоит на якоре. Мы главный ориентир для парадного строя. Судно имитирует парадную трибуну на Сенатской площади. С этой точки относительно строя верховный главнокомандующий приветствует экипажи, когда они проходят по Неве под разведенными мостами», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. 

Центр Петербурга на карте Финского залива расчертили военные гидрографы. Просчитали глубины. Установили навигационные знаки. Один в один - фарватер Невы.

«Главное, чтобы безопасно проходили мероприятия. Это наша основная задача», - подчеркнул начальник гидрографической службы Александр Шубин. 

Пока идеальны только погодные условия. Впереди - работа над ошибками. Первая тренировка на Неве меньше чем через неделю.

А из Североморска курс на Балтику уже взяла армада Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Вместе с другими боевыми кораблями океанской зоны он покажет себя на Главном военно-морском параде в Кронштадте.

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