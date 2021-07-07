Корабли Северного флота проходят через балтийские проливы

Корабли Северного флота, совершающие межфлотский переход из пунктов базирования на Кольском полуострове в Балтийское море, проходят через балтийскую проливную зону.

Они разделены на несколько тактических групп. В первой идут атомная подлодка «Орел» и большой десантный корабль «Петр Моргунов».

Следом двигается АПЛ «Князь Владимир» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а за ними пойдут ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомная подводная лодка «Вепрь». Замыкать перуход через проливы будет дизель-электрическая субмарина «Владикавказ».

Все тактические группы будут заходить в воды Балтики с интервалом около суток. Кроме того, к делу привлечено спасательно-буксирное судно «Алтай» - оно обеспечит поисково-спасательное обеспечение.