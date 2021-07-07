Опубликованы кадры прибытия на испытания МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14 в Жуковский

Российский гражданский самолет МС-21-310 (борт 73055), оснащенный двигателями ПД-14, перелетел из Ульяновска в Жуковский, сообщает департамент корпоративных коммуникаций ПАО «ОАК» (входит в состав госкорпорации «Ростех»).

Перед этим он был покрашен на ульяновском предприятии «Спектр-Авиа». В Жуковском продолжатся летные испытания самолета. Кадры покраски и перелета предоставлены «Звезде».

Напомним, первый полет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года. Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он стал первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установили ПД-14, стал МС-21.