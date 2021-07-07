МС-21-310 с двигателями ПД-14 прибыл в Жуковский для продолжения испытаний

Среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 после покраски на предприятии «Спектр-Авиа» перелетел из Ульяновска в Жуковский. Об этом сообщает департамент корпоративных коммуникаций ПАО «ОАК» (входит в состав госкорпорации «Ростех»).

На аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском самолет МС-21-310 продолжит летные испытания.

Напомним, первый полет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года. Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он стал первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установили ПД-14, стал МС-21.