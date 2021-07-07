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Путин выразил надежду, что родным погибших при крушении Ан-26 будет быстро оказана помощь

Алексей Курильченко
16:09 07.07.2021
Президент России надеется, что семьи погибших при катастрофе на Камчатке своевременно получат всю необходимую помощь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке будет в ближайшее время оказана вся необходимая помощь.

«Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время», - заявил Путин на совещании с членами правительства.

Катастрофа произошла 6 июля. На борту упавшего самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля в регионе в связи с трагедией.

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