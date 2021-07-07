«Мамочка дома»: Юлия Меньшова опубликовала фото с Верой Алентовой

Супруга умершего 5 июля Владимира Меньшова Вера Алентова вернулась домой из реанимации, куда ее поместили после трагического события. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести, но ей стало хуже.

Однако дочь кинодеятелей, Юлия Меньшова, опубликовала в своем Instagram фото, где держит Алентову за руку с надписью «Мамочка дома».