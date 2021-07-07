В Калининграде медработника задержали за выдачу фальшивых справок о вакцинации

Старший администратор одной из поликлиник Калининграда задержана по подозрению в изготовлении поддельных документов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, медработник выдавала сертификаты о вакцинации против COVID-19 с ложными сведениями о якобы сделанных прививках. При этом неиспользованные препараты женщина выливала в канализацию, чтобы скрыть следы преступления, подчеркнули в полиции.

За фальшивый сертификат о вакцинации администратор брала от полутора до трех с половиной тысяч рублей. Согласно информации полиции, такие услуги были предоставлены более 20 людям.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Решается вопрос об избрании меры пресечения.