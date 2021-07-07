В Москве обнаружили офис с фальшивыми сертификатами о вакцинации от COVID-19

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции обнаружили офис в центре города с 20 конвертами с поддельными сертификатами о вакцинации. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что сначала полицейские задержали женщину-курьера, которая передала заказчику поддельный сертификат. Стоимость фальшивого документа, приобретенного по объявлению в Сети, составила 3 800 рублей.

Курьер в свою очередь рассказала, что работает в одной из компаний по доставке товаров, куда ежедневно привозили запечатанные конверты со справками.

После проведения обыска в офисе компании были найдены 20 конвертов справок, которые, как выявила экспертиза, оказались поддельными.