В Москве обнаружили офис с фальшивыми сертификатами о вакцинации от COVID-19
Сначала полицейские задержали женщину-курьера, которая передала заказчику поддельную справку.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции обнаружили офис в центре города с 20 конвертами с поддельными сертификатами о вакцинации. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она пояснила, что сначала полицейские задержали женщину-курьера, которая передала заказчику поддельный сертификат. Стоимость фальшивого документа, приобретенного по объявлению в Сети, составила 3 800 рублей.
Курьер в свою очередь рассказала, что работает в одной из компаний по доставке товаров, куда ежедневно привозили запечатанные конверты со справками.
После проведения обыска в офисе компании были найдены 20 конвертов справок, которые, как выявила экспертиза, оказались поддельными.