Голикова: первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20,7 миллиона россиян

В России растет количество сделавших прививку от коронавируса. Согласно цифрам, которые огласила на совещании у президента РФ вице-премьер Татьяна Голикова, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 20,7 миллиона россиян.

«По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 миллиона человек, из них получили оба компонента 16,7 миллиона человек», - сообщила вице-премьер.

На днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также сообщил, что более удобная в связи со своей однокомпонентной составляющей вакцина «Спутник Лайт» будет запущена в оборот уже после 25 июля.