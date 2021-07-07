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Родственники погибших пассажиров Ан-26 получат по 2 миллиона рублей страховых выплат

Егор Левин
16:14 07.07.2021
Помимо страховки предусмотрены также 500 тысяч рублей от губернатора Камчатского края и еще 1 миллион от авиакомпании «Камчатское авиационное предприятие».
Родственники погибших пассажиров Ан-26 получат по 2 миллиона рублей страховых выплат
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости
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Родственники погибших пассажиров легкомоторного самолета Ан-26, совершавшего перелет из Петропавловска-Камчатского в Палану и потерпевшего крушение, получат по 2 миллиона рублей страховых выплат.

В общей сложности сумма компенсации достигнет 3 миллионов 525 тысяч рублей. Помимо страховки предусмотрены также по 500 тысяч рублей на каждого погибшего от губернатора Камчатского края и еще по 1 миллиону от авиакомпании «Камчатское авиационное предприятие». Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 6 июля самолет Ан-26 внезапно перестал выходить на связь в 9 километрах от конечной точки маршрута. Самолет с 28 людьми на борту исчез. В результате начатых поисковых работ удалось обнаружить его обломки.

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