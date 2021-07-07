В Киеве неизвестные напали на митингующих у посольства в Белоруссии
В Киеве неизвестные напали на участников санкционированного митинга белорусской диаспоры возле посольства Белоруссии. В ходе конфликта нападавшие применили газовый баллон. На место прибыли сотрудники МВД - двое человек задержаны.
«Радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии МВД Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое участников нападения - граждане Украины - были задержаны», - говорится в сообщении на сайте посольства.
Белорусские дипломаты направили в МИД Украины ноту протеста в связи с обеспокоенностью недостаточными мерами безопасности. Представители посольства потребовали в кратчайшие сроки расследовать инцидент.
В конце июня в ворота российского посольства в Минске въехал легковой автомобиль. На место прибыли сотрудники ГАИ и скорая помощь.