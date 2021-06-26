В ворота посольства РФ в Минске врезался автомобиль

В ворота российского посольства в Минске въехал легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники ГАИ работают на месте инцидента. По данным ТАСС, к посольству приехала машина скорой помощи.

«В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль "Форд". Водитель пытался скрыться, но был задержан», - сообщается в Telegram-канале управления.

В апреле неизвестный протаранил на автомобиле КПП вашингтонского Капитолия. В результате наезда несколько полицейских получили ранения. Совершивший наезд был задержан.