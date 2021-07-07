Советник посольства Эстонии прибыла в МИД РФ после задержания эстонского консула

Советник посольства Эстонии прибыла в Министерство иностранных дел России после задержания эстонского консула в Санкт-Петербурге. От комментариев присутствующим на Смоленской площади журналистам она отказалась.

Задержание консула Марта Лятте произошло 6 июля 2021 года. Мужчину задержали с поличным при попытке получить материалы закрытого характера из рук гражданина России.

В отношении Лятте применят меры международного права, так как его действия «не совместимы со статусом дипломатического работника и имеют явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».