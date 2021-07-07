Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над черноморскими водами

Два бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря

Их сопровождали истребители Су-30М2, принадлежавшие к объединению ВВС и ПВО Южного военного округа. Полет занял 5 часов.

Дальняя авиация продолжает совершать регулярные полеты над водами самых разных океанов и морей. Самолеты летают над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями, а также Тихим океаном.

Все полеты выполняются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.