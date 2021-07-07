Путин поручил до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет

Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, поручение затрагивает мониторинг региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов России, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты.

Более того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет. Граждане смогут обратиться за назначением такой выплаты в Пенсионный фонд до 1 ноября текущего года.