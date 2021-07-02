Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей. Об этом сообщили в Кремле.

«Произвести в августе - декабре 2021 г. единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет», - говорится в документе.

Уточняется, что деньги выплатят на каждого ребенка.

Помимо этого, выплату смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Они должны иметь российское гражданство и обучаться по основным общеобразовательным программам.

Граждане смогут обратиться за назначением такой выплаты в Пенсионный фонд до 1 ноября текущего года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода россиян от списания за долги. Поправки были внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве».