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В Поволжье стартовала ревакцинация военнослужащих ЦВО

Андрей Аркадьев
12:59 07.07.2021
В Центральном военном округе от коронавируса привилось около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Поволжье началась повторная вакцинация военнослужащих и членов их семей от COVID-19. Речь идет о тех, кто был привит еще в прошлом году, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Первыми привьются военнослужащие на боевом дежурстве, медики и участники АрМИ. Также проводится вакцинация призывников весеннего призыва, привиты свыше 4,5 тысячи человек.

В ЦВО прививку от COVID-19 получили около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей. Вакцина двухкомпонентная ставится внутримышечно. Второй компонент вводится спустя 21 день после первого. Перед вакцинацией люди проходят медосмотр и сдают тест на антитела.

Первого июля в Вооруженных силах России началась ревакцинация от COVID-19. Повторная вакцинация проводится в соответствии с решениями главы военного ведомства Сергея Шойгу и оперативного штаба Минобороны.

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