В Вооруженных силах России началась ревакцинация от COVID-19

В Вооруженных силах РФ в четверг, 1 июля, стартовала ревакцинация от COVID-19, сообщили в Министерстве обороны России. Повторная вакцинация проводится в соответствии с решениями главы военного ведомства Сергея Шойгу и оперативного штаба Минобороны.

Речь идет о военнослужащих, которые были привиты в прошлом году. Также повторную вакцинацию пройдут их семьи, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал и военные пенсионеры.

В Минобороны добавили, что в Вооруженных силах России удалось сформировать коллективный иммунитет от инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что в российских регионах началась повторная вакцинация от COVID-19, ее необходимо производить по прошествии шести месяцев после первичной, пока уровень коллективного иммунитета в стране не будет достигнут.