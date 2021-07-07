Ил-76 совершили восемь самолетовылетов к местам пожаров в Оренбуржье

Экипажи военно-транспортной авиации сбросили более 335 тонн воды на места пожаров в Оренбургской области. Как сообщает Минобороны России, за два дня было выполнено восемь самолетовылетов.

Пожар под Медногорском полыхает уже несколько суток. К тушению привлечена авиация. Выделить самолеты Ил-76 распорядился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня два таких самолета сбросили еще 84 тонны воды на очаги пожаров.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.