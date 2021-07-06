Борьба с огнем: самолеты Ил-76 сбросили еще 84 тонны воды в Оренбуржье

Два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сбросили более 80 тонн воды для ликвидации пожара в Оренбургской области, сообщает Минобороны РФ.

«Два самолета Ил-76 Минобороны России выполнили второй полет для тушения пожара в районе городского округа Медногорск в Оренбургской области, сбросив 84 тонны воды», - говорится в сообщении.

После выполнения полета самолеты вернулись на аэродром базирования для заправки авиационной техники водой и подготовки к повторному вылету. Ранее два Ил-76 сбросили более 80 тонн воды на очаги пожара.

Выделить самолеты для тушения пожаров распорядился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.