В Кремле обеспокоены заявлением МИД Британии о заходах британских кораблей в «воды Украины»

В Кремле обеспокоились заявлением главы Министерства иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о новых заходах национальных кораблей в «воды Украины».

Комментируя эту тему, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ и Британия не проводят никаких переговоров по теме соблюдения территориальных границ и проходов кораблей и что фактически отношения «находятся в подмороженном состоянии».

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ у берегов Крыма, но был вынужден ретироваться после предупредительных выстрелов и сброса снарядов. Инцидент произошел около полудня в северо-западной части Черного моря в районе мыса Фиолент. По мнению ряда военных экспертов, действия американских моряков были провокацией.