Суд отказался прекращать дело против Эдварда Била по примирению сторон

Пресненский суд в Москве отказался прекращать дело блогера Эдварда Била, устроившего крупную аварию в центре столицы, по примирению сторон.

Ранее блогер полностью выплатил компенсацию, после чего адвокат потерпевшей стороны направил ходатайство о прекращении уголовного дела - ему отказали.

На состоявшемся сегодня, 7 июля, предварительном слушании меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру продлили до 30 декабря. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Первое заседание по существу назначили на 14 июля.

Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве 1 апреля. Блогер, управлявший Audi RS6, вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. Находившаяся за рулем сотрудница Госдумы Мария Артемова получила травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Пострадавшая вышла из комы спустя шесть дней.



