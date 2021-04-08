«Готов оказаться на месте пострадавшей»: Эдвард Бил прокомментировал аварию со своим участием в Москве

Блогер Эдвард Бил в ходе речи в следственном управлении столичного главка МВД, где пранкеру вынесли обвинение, сказал, что впервые в жизни совершил ошибку. Отрывок заявления опубликовал адвокат блогера Сергей Жорин в Instagram.

«Это впервые в жизни, когда я так оступился и совершил ошибку», - подчеркнул Бил.

Он также призвал молиться за состояние пострадавшей в ДТП Марии Артемовой и заверил, что был бы готов поменяться с ней местами.

«Надо молиться за здоровье Марии, если бы так можно было в тот момент, я бы оказался на ее месте», - завил Бил.

Резонансное ДТП произошло в Москве на Садовом кольце 1 апреля. По версии следствия, пранкер, управлявший Audi, совершил выезд на встречную полосу и спровоцировал аварию с пятью транспортными средствами. В результате инцидента серьезно пострадала одна из участниц ДТП, которая была госпитализирована.

Сам блогер заявлял, что не понимает, как выехал на встречку, поскольку двигался на авто со скоростью 80–90 километров в час.