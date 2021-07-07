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Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты

Алена Миронова
11:14 07.07.2021
ФАС и Роспотребнадзор должны отчитаться о результатах проверок до 19 июля.
Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства. 

«В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», — заявил Мишустин.

Ведомства должны будут до 19 июля отчитаться о результатах проверок. 

В ФАС ранее сообщили о поступлении обращений граждан с жалобами на рост цен на ПЦР-тесты на COVID-19. В ведомстве начали проверку по факту происходящего.

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