Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», — заявил Мишустин.

Ведомства должны будут до 19 июля отчитаться о результатах проверок.

В ФАС ранее сообщили о поступлении обращений граждан с жалобами на рост цен на ПЦР-тесты на COVID-19. В ведомстве начали проверку по факту происходящего.