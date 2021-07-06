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Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего на Камчатке Ан-26

Алена Миронова
09:06 06.07.2021
Ил-38 с аэродрома Елизово вылетел на поиски самолета на Камчатке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего на Камчатке легкомоторного самолета Ан-26, совершавшего пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский-Палана.

Известно, что противолодочный самолет Ил-38 Морской авиации ТОФ уже вылетел с аэродрома Елизово на поиски пропавшего самолета.

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело после утраты связи с пропавшим Ан-26. 

Согласно предварительной информации, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края потеряна связь с самолетом Ан-26. На боту воздушного судна находились пассажиры и члены экипажа судна. В настоящий момент пропавший самолет ищут.

Следственная группа уже готовится выехать к месту происшествия. В настоящий момент уточняется число лиц, находившихся на борту. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

В комментарии «Звезде» в дальневосточной транспортной прокуратуре отметили, что, по предварительной информации, на борту воздушного судна находились 23 пассажира и 6 членов экипажа.

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