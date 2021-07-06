СК на транспорте завел уголовное дело после утраты связи с пропавшим АН-26 на Камчатке

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело после утраты связи с пропавшим Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края потеряна связь с самолетом Ан-26. На боту воздушного судна находились пассажиры и члены экипажа судна. В настоящий момент пропавший самолет ищут.

Следственная группа уже готовится выехать к месту происшествия. В настоящий момент уточняется число лиц, находившихся на борту. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

В комментарии «Звезде» в дальневосточной транспортной прокуратуре отметили, что, по предварительной информации, на борту воздушного судна находились 23 пассажира и 6 членов экипажа.