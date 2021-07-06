Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин поручил создать спецкомиссию по ситуации с Ан-26 на Камчатке

Егор Левин
09:26 06.07.2021
Руководителем комиссии из членов федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края назначили министра транспорта РФ Виталия Савельева.
Мишустин поручил создать спецкомиссию по ситуации с Ан-26 на Камчатке
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Читайте нас на:

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился сформировать специальную комиссию по расследованию причин исчезновения легкомоторного самолета Ан-26 на Камчатке, случившегося во вторник, 6 июля.

Как сообщает Росавиация, руководить комиссией назначен министр транспорта РФ Виталий Савельев. Также участие в этом примут члены федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края.

По предварительной информации, на борту пропавшего самолета находятся 22 пассажира, в том числе 1 ребенок и 6 членов экипажа. По иной информации правительства Камчатского края - 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет. од руководством зампредседателя правительства министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко создан штаб из представителей МЧС, краевого минтранса и авиационного предприятия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:06 В стране и мире
Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего на Камчатке Ан-26
07:49 В стране и мире
Легкомоторный самолет АН-26 перестал выходить на связь на Камчатке
05:20 Армия
Видео
Военные медики РФ оказали помощь жителям поселка Атерк в Нагорном Карабахе
04:09 В стране и мире
Минздрав РФ: данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию нет
02:00 В стране и мире
Лавров: после переговоров Путина и Байдена представители США взялись за прежние «нотации»
Популярное
Легкомоторный самолет АН-26 перестал выходить на связь на Камчатке
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Вице-премьер Юрий Борисов: уровень гражданской продукции в ОПК достиг более 25%
Видео
В Таиланде при взрыве на химзаводе пострадал 21 человек
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.