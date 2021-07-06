В стране и мире Мишустин поручил создать спецкомиссию по ситуации с Ан-26 на Камчатке Егор Левин Руководителем комиссии из членов федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края назначили министра транспорта РФ Виталия Савельева. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился сформировать специальную комиссию по расследованию причин исчезновения легкомоторного самолета Ан-26 на Камчатке, случившегося во вторник, 6 июля. Как сообщает Росавиация, руководить комиссией назначен министр транспорта РФ Виталий Савельев. Также участие в этом примут члены федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края. По предварительной информации, на борту пропавшего самолета находятся 22 пассажира, в том числе 1 ребенок и 6 членов экипажа. По иной информации правительства Камчатского края - 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет. од руководством зампредседателя правительства министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко создан штаб из представителей МЧС, краевого минтранса и авиационного предприятия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика