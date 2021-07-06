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Легкомоторный самолет АН-26 перестал выходить на связь на Камчатке

Алена Миронова
07:49 06.07.2021
Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 с пассажирами на борту исследуют два вертолета и спецсамолет.
Легкомоторный самолет АН-26 перестал выходить на связь на Камчатке
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Легкомоторный самолет АН-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский-Палана не вышел на плановый сеанс связи. Район его маршрута исследуют два вертолета, а так же спецсамолет. Об этом сообщает правительство Камчатского края.

«‎Все оперативные службы подняты по тревоге и отправлены для обследования маршрута самолета», - отмечается в сообщении правительства.

По предварительной информации МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа. По данным правительства Камчатского края, на борту самолета находилось шесть членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет.

Под руководством зампредседателя правительства министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко создан штаб, в состав которого вошли представители МЧС, краевого минтранса, авиационного предприятия.

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