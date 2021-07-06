«Настоящие и очень искренние»: Марина Могилевская о фильмах Владимира Меньшова

Актриса Марина Могилевская не смогла не сказать несколько теплых слов в адрес семьи режиссера Владимира Меньшова и творчества киномэтра, который умер вчера в возрасте 81 года.

«Я хочу выразить соболезнования семье Владимира Валентиновича и вообще всем нам, всей стране, потому что его фильмы - это олицетворение чего-то очень настоящего и очень искреннего. Дорогого и очень светлого. Спасибо ему за это большое», - сказала Могилевская.

Актриса заметила, что фильмы Владимира Меньшова останутся в Золотом фонде кинематографа и их смогут пересматривать люди еще и еще, а также - показывать своим детям, как пример большого и настоящего кино.

Причиной смерти известного советского и российского актера и режиссера стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.