«Невероятно талантливый»: Светлана Дружинина о Владимире Меньшове

Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина поделились со «Звездой» своими воспоминаниями о народном артисте РСФСР Владимире Меньшове.

«Мои самые искренние соболезнования семье. Самые невероятные потрясения. Могу сказать ему благодарность. Потому что благодаря ему "Гардамарины" имели продолжения. Мы сделали "Виват, гардамарины!" и "Гардемарины 3". Этот человек невероятно талантливый. Невероятный, честный, и яростный в своих позициях, вызывающий у меня всегда уважение. Светлой памяти ему», - рассказала артистка.

Дружинина выразила соболезнования всей семье Владимира Меньшова.

Советского и российского режиссера, актера и сценариста Владимира Меньшова не стало утром понедельника, 5 июля. Народный артист России умер в возрасте 81 года от последствий заражения COVID-19.

Ранее российский музыкант Александр Розенбаум прокомментировал смерть народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. По его словам, впервые они познакомились на съемках фильма «Чтобы выжить» в 1991 году - эта встреча стала началом дружбы артистов.