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«Невероятно талантливый»: Светлана Дружинина о Владимире Меньшове

Кира Карон
19:51 05.07.2021
Дружинина выразила благодарность Владимиру Меньшову.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Keltik Russian Look Globallookpress
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Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина поделились со «Звездой» своими воспоминаниями о народном артисте РСФСР Владимире Меньшове.

«Мои самые искренние соболезнования семье. Самые невероятные потрясения. Могу сказать ему благодарность. Потому что благодаря ему "Гардамарины" имели продолжения. Мы сделали "Виват, гардамарины!" и "Гардемарины 3". Этот человек невероятно талантливый. Невероятный, честный, и яростный в своих позициях, вызывающий у меня всегда уважение. Светлой памяти ему», - рассказала артистка.

Дружинина выразила соболезнования всей семье Владимира Меньшова.

Советского и российского режиссера, актера и сценариста Владимира Меньшова не стало утром понедельника, 5 июля. Народный артист России умер в возрасте 81 года от последствий заражения COVID-19.

Ранее российский музыкант Александр Розенбаум прокомментировал смерть народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. По его словам, впервые они познакомились на съемках фильма «Чтобы выжить» в 1991 году - эта встреча стала началом дружбы артистов.

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