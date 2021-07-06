Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Псаки: Байден не считает, что у США «вялые» контакты с РФ после Женевы

Валентина Пескова
23:22 06.07.2021
Российские и американские эксперты уже начали контакты в сфере кибербезопасности, на следующей неделе они затронут тему хакерских атак.  
Псаки: Байден не считает, что у США «вялые» контакты с РФ после Женевы
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Несмотря на то, что внешне отношения России и США пока никак себя не проявляют после прошедшего саммита глав двух держав в Женеве, в Белом доме не разделяют мнения о том, что диалог с Россией развивается несколько «вяло». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не разочарован ли сам президент США Джо Байден тем, что темпы налаживания контактов с Россией после встречи в Швейцарии не достаточно энергичны, Псаки заявила, что у главы государства - иное мнение на этот счет.

«Не думаю, что он назвал бы отношения с Россией "несколько вялыми" или охарактеризовал их еще каким-то подобным образом. Встреча с российским президентом состоялась всего пару недель назад», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Дженнифер Псаки напомнила, что российские и американские эксперты уже начали проводить встречи по кибербезопасности, а на следующей неделе в их планах - обсуждение проблемы противодействия хакерским атакам с использованием вирусов-вымогателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:25 В стране и мире
Видео
Поселок утонул: какие разрушения принесло наводнение в Краснодарском крае
21:31 В стране и мире
В Москве одиннадцать детей привиты первым компонентом вакцины от COVID-19
20:40 В стране и мире
Минфин завершил исключение доллара из ФНБ
19:21 В стране и мире
Видео
В ФСБ РФ прокомментировали задержание эстонского консула
18:34 В стране и мире
СМИ: ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии при получении материалов закрытого дела
Популярное
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.