Псаки: Байден не считает, что у США «вялые» контакты с РФ после Женевы

Несмотря на то, что внешне отношения России и США пока никак себя не проявляют после прошедшего саммита глав двух держав в Женеве, в Белом доме не разделяют мнения о том, что диалог с Россией развивается несколько «вяло». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не разочарован ли сам президент США Джо Байден тем, что темпы налаживания контактов с Россией после встречи в Швейцарии не достаточно энергичны, Псаки заявила, что у главы государства - иное мнение на этот счет.

«Не думаю, что он назвал бы отношения с Россией "несколько вялыми" или охарактеризовал их еще каким-то подобным образом. Встреча с российским президентом состоялась всего пару недель назад», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Дженнифер Псаки напомнила, что российские и американские эксперты уже начали проводить встречи по кибербезопасности, а на следующей неделе в их планах - обсуждение проблемы противодействия хакерским атакам с использованием вирусов-вымогателей.