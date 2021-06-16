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«Женева всегда гостеприимна»: Путин встретился с президентом Швейцарии

Вадим Синицын
20:19 16.06.2021
Исторический саммит Россия-США в Женеве прошел 16 июня и занял более четырех часов.
«Женева всегда гостеприимна»: Путин встретился с президентом Швейцарии
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поблагодарил президент Швейцарии Ги Пармелена за предоставление площадки для саммита Россия – США. Российский лидер сделал это в ходе личной встречи со швейцарским коллегой.

«Господин президент, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь в Женеве для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна», - сказал президент России.

Исторический саммит Россия-США в Женеве прошел 16 июня и занял более четырех часов. Президент России назвал встречу конструктивной. По ее итогам лидеры РФ и США, в числе прочего, договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

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