В стране и мире Переговоры Путина и Байдена «Женева всегда гостеприимна»: Путин встретился с президентом Швейцарии Вадим Синицын Исторический саммит Россия-США в Женеве прошел 16 июня и занял более четырех часов. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поблагодарил президент Швейцарии Ги Пармелена за предоставление площадки для саммита Россия – США. Российский лидер сделал это в ходе личной встречи со швейцарским коллегой. «Господин президент, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь в Женеве для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна», - сказал президент России. Исторический саммит Россия-США в Женеве прошел 16 июня и занял более четырех часов. Президент России назвал встречу конструктивной. По ее итогам лидеры РФ и США, в числе прочего, договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика