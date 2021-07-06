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Министр обороны ФРГ заявила, что Россия способна быстро перейти от учений к реальным действиям

Кира Карон
21:46 06.07.2021
В Минобороны ФРГ сообщили, что РФ способна очень быстро перейти от учений к серьезному сценарию.
Министр обороны ФРГ заявила, что Россия способна быстро перейти от учений к реальным действиям
© Фото: pixabay.com
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Во вторник министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время дискуссии, организованной Германским обществом внешней политики заявила, что НАТО вынужден констатировать, что Россия способна очень быстро перейти от военных учений к серьезному сценарию действий.

«Мы вынуждены констатировать, что российская сторона способна очень быстро перейти от учений к серьезному сценарию. Это проверено», - сказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В заключение Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, если Запад позволит это делать, то российская сторона якобы продолжит подобные «попытки».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ. В качестве примера провокационных действий Захарова привела недавние инциденты с британским кораблем Defender и нидерландским фрегатом Evertsen в Черном море.

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