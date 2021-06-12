В стране и мире Коронавирус Гинцбург пообещал Путину к сентябрю завершить детскую вакцину от СOVID-19 Алексей Курильченко Глава центра Гамалеи пообещал к сентябрю зарегистрировать детскую вакцину от коронавируса. © Фото: Томас Тхайцук, РИА Новости Читайте нас на: К 15 сентября будет разработана вакцина от коронавируса для детей 15-17 лет. Об этом президенту РФ Владимиру Путину заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Общение состоялось в кулуарах церемонии вручения государственных премий 12 июня. «Мы то обещание, которое вам давали из Ярославля, выполним. Может быть, это не к первому сентября будет, но к 15 сентября будет... максимум к 20 сентября будет зарегистрирована», - сказал Путину ученый. Также заместитель директора центра Гамалеи Денис Логунов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о вероятности появления «московского» штамма коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика