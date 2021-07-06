Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста из-за оценки действий РФ и Белоруссии

Делегация России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) покинула зал заседания в знак протеста из-за включения в план работы двух резолюций. Одна из них касается оценки действий РФ по отношению к Украине и Крыму, вторая - осуждения действий Белоруссии относительно оппозиции. По словам представителей России, ассамблея нарушила правила голосования при включении данных резолюций.

«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем. Мы не хотим конфронтации, мы хотим диалога. Решения, принимаемые 120 голосами, нелегитимны», - заявил председатель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

По словам Толстого, подобные решения должны приниматься двумя третями голосов всех членов ассамблеи - в ее составе 323 парламентария. При этом за включение вышеуказанных резолюций проголосовали лишь 126 и 122 члена соответственно.